Siirt'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı - Son Dakika

Kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, desteklerin devam edeceğini belirtti.

Siirt Halk Eğitim Merkezi ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi iş birliğiyle ÇATOM'da açılan sergide kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı