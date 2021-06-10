Siirt'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı - Son Dakika

Siirt'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.
Siirt Halk Eğitim Merkezi ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi iş birliğiyle ÇATOM'da açılan sergide kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.
Serginin açılışına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, stantları gezdi, ürünleri inceledi.
Kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, desteklerin devam edeceğini belirtti.
Serginin açılışına Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay'ın eşi Simge Başbay ve kursiyerler katıldı.
Kaynak: AA
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