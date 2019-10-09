Siirt'te hayırsever iş adamından öğrencilere ayakkabı yardımı
1 saat önce
Siirt'te hayırsever iş adamı Mehmet Şirin Yıldız, öğrencilere ayakkabı yardımı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:39 Kaynak: AA
Siirt'te hayırsever iş adamı Mehmet Şirin Yıldız, öğrencilere ayakkabı yardımı yaptı.
Yıldız, Alparslan İlkokulu'ndaki öğrencilere ayakkabı hediye etti.
Çocuklara imkanlar ölçüsünde yardım yaptıklarını dile getiren Yıldız, bu desteklerin farklı okullarda süreceğini belirti.
Okul müdürü Bahattin Çelik de desteklerinden dolayı Yıldız'a teşekkür etti, plaket verdi.
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