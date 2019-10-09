Son Dakika Haberleri: Siirt'te hayırsever iş adamından öğrencilere ayakkabı yardımı
Son Dakika Güncel Siirt'te hayırsever iş adamından öğrencilere ayakkabı yardımı

Siirt'te hayırsever iş adamından öğrencilere ayakkabı yardımı

1 saat önce

Siirt'te hayırsever iş adamı Mehmet Şirin Yıldız, öğrencilere ayakkabı yardımı yaptı.

Siirt'te hayırsever iş adamı Mehmet Şirin Yıldız, öğrencilere ayakkabı yardımı yaptı.

Yıldız, Alparslan İlkokulu'ndaki öğrencilere ayakkabı hediye etti.

Çocuklara imkanlar ölçüsünde yardım yaptıklarını dile getiren Yıldız, bu desteklerin farklı okullarda süreceğini belirti.

Okul müdürü Bahattin Çelik de desteklerinden dolayı Yıldız'a teşekkür etti, plaket verdi.

Siirt'te hayırsever iş adamından öğrencilere ayakkabı yardımı

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı harekatı başlamıştır
CNN Türk canlı yayını sırasında patlama oldu Kapaklı'da zengin doğal gaz rezervi bulundu YPG'li teröristler SİHA görüntü almasın diye otları yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:15:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te hayırsever iş adamından öğrencilere ayakkabı yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]