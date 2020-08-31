Siirt'te hayırseverler ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi - Son Dakika

Siirt'te hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailenin evi yenilendi.

Siirt'te yetiştirme yurdunda yetişen Kadir Özdemir, sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaşan, Yeşil ailesinin durumunu hayırseverlere bildirdi.

Hayırseverlerin yardımıyla boyası yapılan eve yeni eşyalar yerleştirildi.

Destek olanlara teşekkür eden Felek Yeşil, anne ve babasının yıllar önce vefat ettiğini 3'ü erkek 5 kardeşiyle yaşadığını söyledi.

Kullanılamaz halde olan evin yenilendiğini belirten Yeşil, "Daha önce evimiz kullanılamaz haldeydi. Eşyalarımız yoktu. Hayırseverlerin destek çıkmasıyla evin her tarafı boyatıldı. Ev eşyaları alındı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Özdemir ise mahalle sakinlerinin sosyal medya aracılığıyla ailenin durumunu ilettiğini belirterek "Biz de yetim ve öksüz olan ailenin durumunu şehrimizdeki esnaflarımıza ilettik. Sağ olsunlar herkes imkanlar ölçüsünde destek çıktı. Boyası yapılan eve televizyon, yatak odası takımı ve oturma grupları alındı." ifadelerini kullandı.