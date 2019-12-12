Siirt'te hayvan hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Siirt'te ahırdan 47 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulus Mahallesi'ndeki ahırdan 47 küçükbaş hayvan çalındığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin, çaldıkları hayvanları kamyonetle Batman'a götürürken polis noktasına yakın yerde aracı terk edip kaçtıklarını belirledi.

Polis ekipleri, 5 şüpheliden 3'ünü takip sonucu yakaladı.

Zanlılardan biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı, ikisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.