Alınan bilgilere göre, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü kırsalda koyun otlatan Yusuf Kılıç (49), domuzların saldırısına uğrayarak yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter yaralı çoban için havalandı. Helikopterle alınan çoban, Siirt 3. Komando Tugayında bekleyen ambulansla, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürülerek tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar oluşan Kılıç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yusuf Kılıç, Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te yaban domuzlarının saldırısına uğrayan çoban askeri helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

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