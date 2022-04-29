Hayvan otlatma kavgasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hayvan otlatma kavgasında 3 kişi yaralandı

29.04.2022 15:05

Siirt'te hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Siirt'te hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kalender köyünde iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada aynı aileden Salih, Cevat ve Mehmet Şah Acar tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hayvan otlatma kavgasında 3 kişi yaralandı
Hayvan otlatma kavgasında 3 kişi yaralandı
Hayvan otlatma kavgasında 3 kişi yaralandı
Hayvan otlatma kavgasında 3 kişi yaralandı
Hayvan otlatma kavgasında 3 kişi yaralandı
Hayvan otlatma kavgasında 3 kişi yaralandı
Hayvan otlatma kavgasında 3 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvan otlatma kavgasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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