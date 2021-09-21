Üye Girişi
Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı - Son Dakika

Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı

21.09.2021 20:24
Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı, System.String[]

Siirt'te küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, kırsaldaki vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında çiftçilere koyun dağıtımı yapıldı.

Siirt'te küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, kırsaldaki vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında çiftçilere koyun dağıtımı yapıldı.

Pervari ilçesinin Ormandalı köyünde düzenlenen programda konuşan AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, yoğun ilginin olduğu projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin ilde hayvancılık potansiyelinin yükseltilmesini ve köylere dönüşü hızlandıracağını belirten Ören, huzura kavuşan bölgenin tarım ve hayvancılıkla geliştiğini söyledi.

Siirt'in 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan sayısıyla Türkiye'de ilk 10'a girdiğini dile getiren Ören, şöyle konuştu:

"3 yıl önce Siirt'te küçükbaş hayvan sayısı 1 milyon 100 bin idi. 200 bin daha artırdık. 2023 ve 2025 yıllarında kademeli olarak hayvan sayısını 1,5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz. Hayvancılığın ve tarımsal üretimin artırılması için her şeyi yapıyoruz. Hayvan sahiplerine ek olarak 50 hayvan verildi. Proje hayvancılıkta çok iyi bir mesafe kat eden ilimizde hayvan sayısını artıracak."

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da geçen yıl eylülde start verilen projeyle koyun dağıtımını gerçekleştirdiklerini anlattı.

İl genelinde 2 bin 138 proje başvurusu yapıldığını, 200 üreticinin başvurusunun uygun görüldüğünü ifade eden Demirhan, şunları kaydetti:

"Valilik öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası arasında düzenlenen protokolle hayata geçen proje ile küçükbaş havyan varlığının artırılması, tarımın geliştirilmesi ve sürünün büyütülmesi amaçlanıyor. Hayvan dağıtımına tarımsal potansiyeli yüksek Pervari'de başladık. Ziraat Bankası tarafından projeden yararlanacak üreticilere uygun kredi sağlanmakta."

Projesi kapsamında bölgenin şartlarına uygun 50 koyun alan Kerem Çetin ise destek olanlara teşekkür etti.

Törene, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan ve üreticiler katıldı.

Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı
Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı
Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı
Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı
Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı
Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı
Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı
Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı
Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı

AK Parti, Pervari, Tarım, Siirt, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi 21:06 Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi SGK ve TEB'in yurt dışından getirttiği lösemi ilaçlarının sahte çıktığı iddia edildi 20:52 SGK ve TEB'in yurt dışından getirttiği lösemi ilaçlarının sahte çıktığı iddia edildi Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı 20:47 Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı
Kılıçdaroğlu'nun 20:28 Kılıçdaroğlu'nun "HDP meşrudur" yorumuna İmralı'yı adres gösteren HDP'li Temelli, geri adım attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği! Liderlerle peş peşe görüştü 19:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği! Liderlerle peş peşe görüştü Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı 19:13 Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 17:45 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 17:03 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor         
21:22
WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor         
20:55
Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık         
20:51
Orman yangınında evi yanan 14 yaşındaki Tuana, Aydın'da kayıplara karıştı Orman yangınında evi yanan 14 yaşındaki Tuana, Aydın'da kayıplara karıştı         
20:35
Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler         
19:57
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Dolmabahçe'de gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 2'ye indi Dolmabahçe'de gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 2'ye indi         
19:12
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Yüzyıllardır derinlerde bekleyen kayıp kilise, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı Yüzyıllardır derinlerde bekleyen kayıp kilise, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı         
09:58
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 21:28:29. #1.11#
SON DAKİKA: Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement