Siirt'te hayvanları telef olan besici yardım bekliyor - Son Dakika
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Siirt'te hayvanları telef olan besici yardım bekliyor

22.03.2022 16:19
Siirt'te hayvanları telef olan besici yardım bekliyor

Siirt'te hayvancılıkla uğraşan Özcan Yeşilfidan'ın koyun ve keçileriyle birlikte 20 hayvanı bilinmeyen nedenle telef oldu.

Siirt'te hayvancılıkla uğraşan Özcan Yeşilfidan'ın koyun ve keçileriyle birlikte 20 hayvanı bilinmeyen nedenle telef oldu. Yeşilfidan, yetkililerden yardım istedi.

Baykan ilçesi Narlıyurt köyüne bağlı Sıralı mezrasında besicilikle uğraşan Yeşilfidan, sabah hayvanlara yem vermek için ahıra gittiğinde birçok hayvanının telef olduğunu gördü. Sürüdeki bazı hayvanlarında hareket etmekte zorlandıklarını gördüğünü söyleyen Yeşilfidan, yetkililerden yardım istedi.

Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Yeşilfidan, "Durup dururken bütün hayvanlarımız ölüyor. Günde 10-12 tane hayvanımız telef oluyor. Yetkililerden yardım istiyoruz, zararımız çoktur. Başka geçimimiz yok. Tek geçimimiz hayvancılıktır, onlar da telef oluyor" dedi. - SİİRT

Siirt'te hayvanları telef olan besici yardım bekliyor
Siirt'te hayvanları telef olan besici yardım bekliyor
Siirt'te hayvanları telef olan besici yardım bekliyor
Siirt'te hayvanları telef olan besici yardım bekliyor

YORUMLAR
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Baykan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te hayvanları telef olan besici yardım bekliyor - Son Dakika


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