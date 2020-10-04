Hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Siirt'te hayvanseverler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarını besledi.

Siirt Belediyesinin öncülüğünde gönüllüler, Güres Caddesi'nden başlayarak Siirt Devlet Hastanesi ve Kooperatif Mahallesi civarındaki alanlarda sokak hayvanlarına yem verdi.

Kedi ve köpekleri elleriyle besleyen Siirt Hayvan Hakları Koruma Derneği üyesi hayvanseverler, yaralı ve sakat olanları tedavileri için ekiplerin kontrolünde Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yönlendirdi.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Veterineri Veysel Sabri Oktay, haftanın 4 günü hayvanlara yem verildiğini söyledi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla dernek gönüllüleriyle böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Birçoğu aç ve susuz olan kediler için de yem bıraktık. Hayvanlar soğuktan etkilendikleri gibi yazın da sıcaktan olumsuz etkilenebiliyor. Araç çarpması sonucu yaralanmış bir köpeği de tedavi altına aldık. Gönüllülerimiz hem hayvanların karınlarını doyurdu hem de şefkat gösterdi. Önümüzdeki günlerde de sokak hayvanlarına yönelik çeşitli çalışmalarımız gerçekleşecek."

"İnsanlar gibi şefkate muhtaçlar"

Gönüllülerden Esma Yıldız da sokak hayvanlarının gıda ihtiyacına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Herkes bir kap su ve bir avuç yemi sokak hayvanlarına çok görmemeli. Sokak hayvanları da insanlar gibi şefkate muhtaçlar. Gezdiğimiz caddelerde yem verdiğimiz hayvanların çoğu aç ve susuzdu. Herkesi sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya bekliyoruz.