Siirt'te HDP'li 3 belediye başkanı ile bir başkan yardımcısı gözaltına alındı - Son Dakika

Haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt , Kurtalan ve Baykan Belediye Başkanları ile Siirt Belediye Başkan yardımcısı gözaltına alındı.

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Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim