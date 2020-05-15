Siirt'te HDP'li 3 belediye başkanı ile bir başkan yardımcısı gözaltına alındı - Son Dakika

SİİRT - Haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt, Kurtalan ve Baykan belediye başkanları ile Siirt Belediye Başkan yardımcısı gözaltına alındı.

Siirt 'te HDP'li 3 belediye başkanı ile bir başkan yardımcısı gözaltına alındı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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