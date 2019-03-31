Son Dakika Haberleri: Siirt'te Hdp'li Işık Kazandı

Siirt'te Hdp'li Işık Kazandı

1 saat önce

SİİRT'te, HDP'li Berivan Helen Işık resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu.

Siirt'te Hdp'li Işık Kazandı, System.String[]
SİİRT'te, HDP'li Berivan Helen Işık resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu.

Eşi vefat eden tek çocuk annesi Berivan Helen Işık, resmi olmayan sonuçlara göre 93 bin 973 seçmenden çoğunluğunun oyunu aldı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu Işık'ın en yakın rakibi ise AK Parti'nin adayı iş adamı Ali İlbaş oldu. Siirt'te 30 Mart 2014 seçimlerinde DBP'den seçilip Belediye Başkanlığı görevinden alınan Tuncer Bakırhan'ın yerine Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşat Taşkın kayyum olarak atanmıştı.

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:19 Kaynak: DHA

Berivan Helen Işık, Halkların Demokratik Partisi, Siirt, Politika
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