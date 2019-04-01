Son Dakika Haberleri: Siirt'te Hdp'nin Adayı Işık Kazandı

Siirt'te Hdp'nin Adayı Işık Kazandı

1 saat önce

Siirt'te, kesin olmayan sonuçlara göre HDP'nin belediye başkan adayı Berivan Helen Işık, oyların yüzde 47,94'ünü alarak başkan seçildi.

Siirt'te Hdp'nin Adayı Işık Kazandı, System.String[]
Siirt'te, kesin olmayan sonuçlara göre HDP'nin belediye başkan adayı Berivan Helen Işık, oyların yüzde 47,94'ünü alarak başkan seçildi.

Dün yapılan yerel seçimlerin ardından Siirt'te sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre HDP'li belediye başkan adayı Berivan Helen Işık, oyların yüzde 47,94'ünü alarak başkan seçildi. AK Parti'den Siirt Belediye Başkan adayı olan Ali İlbaş'ta oyların 31 bin 603'ünü aldı. Saadet Partisi adayı Seyfettin Kol yüzde 1,44, CHP'nin adayı Şakir Sula yüzde 2,04, İyi Parti adayı Ahmet Özgür 1,46, oy aldı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:43 Kaynak: İHA

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