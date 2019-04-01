Siirt'te Hdp'nin Adayı Işık Kazandı
1 saat önce
Siirt'te, kesin olmayan sonuçlara göre HDP'nin belediye başkan adayı Berivan Helen Işık, oyların yüzde 47,94'ünü alarak başkan seçildi.
Siirt
'te, kesin olmayan sonuçlara göre HDP
'nin belediye başkan adayı Berivan Helen Işık
, oyların yüzde 47,94'ünü alarak başkan seçildi.
Dün yapılan yerel seçimlerin ardından Siirt'te sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre HDP'li belediye başkan adayı Berivan Helen Işık, oyların yüzde 47,94'ünü alarak başkan seçildi. AK Parti
'den Siirt Belediye Başkan adayı olan Ali İlbaş
'ta oyların 31 bin 603'ünü aldı. Saadet Partisi
adayı Seyfettin Kol
yüzde 1,44, CHP
'nin adayı Şakir Sula
yüzde 2,04, İyi Parti adayı Ahmet Özgür
1,46, oy aldı. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:43 Kaynak: İHA
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