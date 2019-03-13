Son Dakika Haberleri: Siirt'te Heyelan

Siirt'te Heyelan

40 dakika önce

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde meydana gelen heyelanda kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

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Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde meydana gelen heyelanda kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.


İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Pervari'nin Çavuşlu-Dolusalkım, Şirvan'ın Ormanbağı (İskambo) köy yolları meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelanda kapanan köy yolları, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:50 Kaynak: AA

Şirvan, Pervari, Siirt, Güncel
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