Siirt'te Heyelan
40 dakika önce
Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde meydana gelen heyelanda kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.
Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde meydana gelen heyelanda kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Pervari'nin Çavuşlu-Dolusalkım, Şirvan'ın Ormanbağı (İskambo) köy yolları meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelanda kapanan köy yolları, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:50 Kaynak: AA
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