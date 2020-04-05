Siirt'te heyelan - Son Dakika

Siirt'te heyelan
6 saat önce
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyü yolunda heyelan meydana geldi.
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyü yolunda heyelan meydana geldi. Ulaşıma kapanan yol, İl Özel İdare ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.
Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyü yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan sürücüler yetkililerden yardım istedi. Siirt İl Özel İdaresine ait iş makineleri yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:05 Kaynak: İHA
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