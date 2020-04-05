Siirt'te heyelan - Son Dakika

Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyü yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan sürücüler yetkililerden yardım istedi. Siirt İl Özel İdaresine ait iş makineleri yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı. - SİİRT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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