Son Dakika Haberleri: Siirt'te Heyelan Dolayısıyla Kapanan Yol Açıldı

Siirt'te Heyelan Dolayısıyla Kapanan Yol Açıldı

21 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde heyelan dolayısıyla kapanan köy yolu açıldıİl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat yaptığı açıklamada, Şirvan Soğuksu ve Cevizlik köy yolunun heyelan dolayısıyla kapandığını anımsatarak, ekiplerin çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı.

Siirt'te Heyelan Dolayısıyla Kapanan Yol Açıldı, System.String[]
Siirt'in Şirvan ilçesinde heyelan dolayısıyla kapanan köy yolu açıldı

İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat yaptığı açıklamada, Şirvan Soğuksu ve Cevizlik köy yolunun heyelan dolayısıyla kapandığını anımsatarak, ekiplerin çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı.

Canpolat, Gözlüce köyünde ise yağış dolayısıyla Abdullah Kalkan'a ait iki katlı evin bir bölümünün yıkıldığını, olayda can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:54 Kaynak: AA

Şirvan, Siirt, Güncel
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