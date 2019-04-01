Siirt'te Heyelan Dolayısıyla Kapanan Yol Açıldı
21 dakika önce
Siirt'in Şirvan ilçesinde heyelan dolayısıyla kapanan köy yolu açıldıİl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat yaptığı açıklamada, Şirvan Soğuksu ve Cevizlik köy yolunun heyelan dolayısıyla kapandığını anımsatarak, ekiplerin çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı.
Siirt
'in Şirvan
ilçesinde heyelan dolayısıyla kapanan köy yolu açıldı
İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat yaptığı açıklamada, Şirvan Soğuksu ve Cevizlik köy yolunun heyelan dolayısıyla kapandığını anımsatarak, ekiplerin çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı.
Canpolat, Gözlüce
köyünde ise yağış dolayısıyla Abdullah Kalkan'a ait iki katlı evin bir bölümünün yıkıldığını, olayda can kaybı yaşanmadığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:54 Kaynak: AA
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