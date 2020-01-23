Siirt'te heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Siirt'te heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Siirt'in Pervari ilçesinde heyelan meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Siirt'in Pervari ilçesinde heyelan meydana geldi.
İlçeye bağlı Üçyol köyünde aşırı yağış nedeniyle heyelan oluştu. Heyelan sebebiyle Üçyol köyünün Pervari ilçesine bağlantısını sağlayan kara yolu ulaşımı kapandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine Karayolları 94. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
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