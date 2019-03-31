Siirt'te Heyelan Sonucu Ulaşıma Kapanan 2 Köy Yolu Açıldı
1 saat önce
Pervari ve Şirvan ilçesinde heyelan dolayısıyla kapanan 2 köy yolu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerince ulaşıma açıldı.
Pervari
ve Şirvan
ilçesinde heyelan dolayısıyla kapanan 2 köy yolu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerince ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yaptığı açıklamada, Pervari'nin Düğüncüler ve Şirvan'ın Cevizlik köy yollarında heyelan meydana geldiğini belirtti.
Canpolat, "Anında müdahale edildi ve 2 köy yolu ulaşıma açıldı. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için İl Özel İdare ekiplerimiz kritik mevki, bölge ve köylerde beklemektedirler." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:46 Kaynak: AA
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