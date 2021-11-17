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Siirt'te heyelanda ölen 23 yaşındaki madencinin acısı dinmiyor - Son Dakika

Siirt'te heyelanda ölen 23 yaşındaki madencinin acısı dinmiyor

17.11.2021 15:42
Siirt'te heyelanda ölen 23 yaşındaki madencinin acısı dinmiyor

Siirt'in Şirvan ilçesinde 5 yıl önce meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 20 günlük evli 23 yaşındaki Murat Ant'ın ailesi, dinmeyen evlatlarının acısını ilk günkü gibi yüreklerinde yaşıyor.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 5 yıl önce meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 20 günlük evli 23 yaşındaki Murat Ant'ın ailesi, dinmeyen evlatlarının acısını ilk günkü gibi yüreklerinde yaşıyor.

Maden köyündeki evlerinin karşısında bulunan özel maden ocağında ekskavatör operatörü olarak çalışan ve akşam vardiyasına yetişmek üzere annesi Mediha Ant ile vedalaşan Murat Ant, meydana gelen heyelan sonucu 15 arkadaşıyla birlikte toprak altında kaldı. Ailesi, olayın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen askerden yeni dönen ve olaydan kısa bir süre önce evlenen Ant'ın acısını sık sık kabrini ziyaret ederek dindirmeye çalışıyor.

Anne Mediha, Ant, çocukları ve torunuyla Siirt merkezdeki Zevye Mezarlığı'nda oğlu Murat'ın kabrini ziyaretinde dua edip gözyaşı döktü. Heyelanda hayatını kaybeden kardeşi Murat'ın acısının bir türlü dinmediğini söyleyen abla Songül Ant, dinmeyen kardeş acısının ilk gün ki gibi yüreğinde yaşadığını dile getirdi. Olayı bir türlü unutamadıklarını, şu anda devam eden çalışmaları görünce hep kardeşini hatırladıklarını söyleyen abla Ant, "Evdeydik haber aldık dediler göçük altında kalmış biz gitmek istedik bize izin vermediler. Çok istedik onu görmeye gitmeye bırakmadılar. 5 yıl oldu hala unutmadık, içimizde halen yaşıyor. Annem köyde olmasına rağmen her gün mezarına geliyor. Hep üzülüyoruz. İçimizdedir" dedi.

Evlerinin karşısında meydana gelen olayı bir türlü unutamadığını dile getiren anne Mediha ant, olayın sürekli aklına geldiğini söyledi. Ant, "Murat benden hatır istedi gitmek için. Hatır istedi. Ablası dedi Yasin-i Şerif okumuşsun kime okumuşsun, biz Yasinleri teslim edelim dedim. Dedi kendime okumuşum. Bende kızdım dedim niye kendine okumuşsun. Dedi anne sen bir şey bilmiyorsun. Dedi bana okusunlar. Öyle böyle gitti Allah emretti gitti. Şükürler olsun Allah'a. Allah emretti onu götürdü" diye konuştu.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 17 Kasım 2016'da özel bir maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Mehmet Kasım Tari, Murat Ant, Nusret Beyazalma, Reşit Can, Savaş Kızılkan, Sedat Bulut, Şefik Tuncer, Yavuz Yıldız, Mahmut Batumak, İbrahim Kılınç, Kerem Arat, Bedrettin Caylı, Abdurrahman Sönmezsoy, İsmail Tekin, Abdulbaki Aydın ve Halil Başer hayatını kaybetmişti. - SİİRT

Siirt'te heyelanda ölen 23 yaşındaki madencinin acısı dinmiyor
Siirt'te heyelanda ölen 23 yaşındaki madencinin acısı dinmiyor
Siirt'te heyelanda ölen 23 yaşındaki madencinin acısı dinmiyor
Siirt'te heyelanda ölen 23 yaşındaki madencinin acısı dinmiyor
Siirt'te heyelanda ölen 23 yaşındaki madencinin acısı dinmiyor
Siirt'te heyelanda ölen 23 yaşındaki madencinin acısı dinmiyor
Siirt'te heyelanda ölen 23 yaşındaki madencinin acısı dinmiyor

Toprak Kayması, Şirvan, Maden, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te heyelanda ölen 23 yaşındaki madencinin acısı dinmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te heyelanda ölen 23 yaşındaki madencinin acısı dinmiyor - Son Dakika
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