Siirt'te Heyelandan Kapanan Köy Yolları Açıldı
22 dakika önce
SİİRT'te, heyelan nedeniyle kapanan Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlı köy yolları, yeniden ulaşıma açıldı.
SİİRT'te, heyelan nedeniyle kapanan Şirvan
ve Pervari
ilçelerine bağlı köy yolları, yeniden ulaşıma açıldı.
Şirvan ilçesindeki Ormanbağı ile Pervari ilçesinde Çavuşlu
ve Dolusalkım Köyleri'nde bu sabah aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan ile birlikte köy yolları ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen Siirt
İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından köy yolları ulaşıma yeniden açıldı.
- Siirt
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:04 Kaynak: DHA
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