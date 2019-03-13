Son Dakika Haberleri: Siirt'te Heyelandan Kapanan Köy Yolları Açıldı

Siirt'te Heyelandan Kapanan Köy Yolları Açıldı

22 dakika önce

SİİRT'te, heyelan nedeniyle kapanan Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlı köy yolları, yeniden ulaşıma açıldı.

Siirt'te Heyelandan Kapanan Köy Yolları Açıldı, System.String[]
SİİRT'te, heyelan nedeniyle kapanan Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlı köy yolları, yeniden ulaşıma açıldı.

Şirvan ilçesindeki Ormanbağı ile Pervari ilçesinde Çavuşlu ve Dolusalkım Köyleri'nde bu sabah aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan ile birlikte köy yolları ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen Siirt İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından köy yolları  ulaşıma yeniden açıldı.  

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:04 Kaynak: DHA

Pervari, Şirvan, Siirt, Güncel
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