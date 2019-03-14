Son Dakika Haberleri: Siirt'te Hibe Destekli Hayvancılık Projesi Müracaatları Başladı

Siirt'te Hibe Destekli Hayvancılık Projesi Müracaatları Başladı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamındaki illerde 'Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar' kapsamında hibe desteklemeleri için proje başvuruları başladı.

Siirt'te Hibe Destekli Hayvancılık Projesi Müracaatları Başladı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamındaki illerde 'Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar' kapsamında hibe desteklemeleri için proje başvuruları başladı.

Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hayvancılığın sürdürülebilirliğin sağlanması, desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması amacıyla başlatılan 'Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine' projesi 2019 yılı başvuruları başladı. Başvuruların Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne yapılabileceği belirtildi.

Bu yılki yatırımlar, yüzde 50 hibeli yeni ahır inşaat ve yüzde 50 hibeli yeni ağıl inşaatı, yüzde 50 hibeli damızlık koç-teke alımı, yüze 50 hibeli makine alet ekipman hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Başvuruların hayvancılıkta faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek kişiler tarafından şahsen yapılacağı bildirildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:45 Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Siirt, Güncel
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