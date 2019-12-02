Son Dakika Haberleri: Siirt'te hırsızların marketten sigara çaldığı anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te hırsızların marketten sigara çaldığı anlar kamerada - Son Dakika

Siirt'te hırsızların marketten sigara çaldığı anlar kamerada

6 saat önce

Siirt'te iki hırsız, kapı kilidini kırarak girdikleri marketten yaklaşık 25 bin lira değerinde sigara ve para kasasından 2 bin 500 lira çaldı.

Siirt'te hırsızların marketten sigara çaldığı anlar kamerada, System.String[]

Siirt'te iki hırsız, kapı kilidini kırarak girdikleri marketten yaklaşık 25 bin lira değerinde sigara ve para kasasından 2 bin 500 lira çaldı. Hırsızlık anları marketin güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Bahçelievler Mahallesi Nuri Bayam Caddesi'nde geçtiğimiz gece bir markete yaşandı. Hırsızlar, yanlarında getirdikleri bir alet ile kapı kilidini zorlayarak kırdılar. Ardından markete giren hırsızlar, içerideki güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, 20-25 bin lira tutarında sigara ile kasadaki 2 bin 500 lirayı aldıktan sonra kaçtı. Sabah iş yerini geldiğinde sigaraların yerinde olmadığını fark eden market sahibi Zeki Tarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.


Yaşanan hırsızlık olayı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Hırsızların bulunması için polis ekiplerinden yardım isteyen iş yeri sahibi Zeki Tarak, "İki şahıs dükkanıma girip sigaraları ve kasadaki paraları alıp kaçtılar. Bunu emniyet güçlerine bildirdik. Emniyetten bunların bulunması için yardım sitiyorum.20- 25 liralık sigaralarım çalındı. 2 bin 500 TL çekmeceden nakit param çalındı. Bunların bulunması için emniyetten yardım istiyorum" dedi. - SİİRT

Polis, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tokalaşma bahanesiyle hırsızlık yapan genç tutuklandı
Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya yansıdı Eşini önce darbeden adam ardından kaynar su dökdü Şüpheli valiz, bomba imha robotu Ertuğrul'un bağladığı fünye ile patlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 06:42:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te hırsızların marketten sigara çaldığı anlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]