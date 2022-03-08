Siirt'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

08.03.2022 14:15
Siirt'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Siirt'te farklı tarihlerde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Siirt'te farklı tarihlerde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Siirt Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Kooperatif Mahallesinde bir iş yerinde 400 lira ve Kurtalan ilçesinde bir çocuktan zorla 200 lira çalınmasıyla ilgili kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli F.Ö. ve E.S'yi tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonla şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden F.Ö. tutuklandı. E.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - SİİRT

Siirt'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Siirt'te iş yerinden hırsızlığa 2 tutuklama Siirt'te iş yerinden hırsızlığa 2 tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Siirt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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