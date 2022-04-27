Siirt'te hırsızlık suçundan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te hırsızlık suçundan 1 kişi tutuklandı

27.04.2022 16:00
Siirt'te hırsızlık suçundan 1 kişi tutuklandı

Siirt'te hırsızlık suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Siirt'te hırsızlık suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Doğan Mahallesi Abdurrahman Kavak Caddesinde bir iş yerinde 2 güneş enerji sehpasının çalışmasına yönelik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

Hırsızlık şüphelileri M.P. ve Y.S. ile hırsızlık eşyası aldığı iddiasıyla B.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen M.P tutuklandı, diğer 2 kişi serbest bırakıldı.

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Hırsızlık, Asayiş, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Siirt'te hırsızlık suçundan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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