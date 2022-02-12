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Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi tutuklandı

12.02.2022 19:34
Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi tutuklandı

Siirt'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Siirt'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi'nde bir iş yerinde yaşanan hırsızlığın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı A.Ö. ve Ö.Ü'nün yaptığını tespit etti. Zanlılar, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. - SİİRT

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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