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Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi yakalandı

05.02.2022 16:22
Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi yakalandı

Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçelievler ve Yeni mahallelerde araçlarda hırsızlık olayının şüphelisi F.A ve hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan A.K, ekiplerin çalışmaları sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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