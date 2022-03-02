Siirt'te hırsızlık suçundan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te hırsızlık suçundan 3 kişi tutuklandı

02.03.2022 12:50
Siirt'te hırsızlık suçundan 3 kişi tutuklandı

Siirt'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Siirt'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Mahallede bir iş yerinden 10 bin lira değerinde kablo su dinamosu, sıhhi tesisat ve iki evde dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinası, oyuncak tabanca, bıçak, gitar, saz ve 300 lira çalınmasına ilişkin 4 zanlı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Siirt'te 10 bin TL değerinde malzeme çalan 2 hırsızdan 1'i tutuklandı Siirt'te 10 bin TL değerinde malzeme çalan 2 hırsızdan 1'i tutuklandı Siirt'te hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı Siirt'te hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te hırsızlık suçundan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:46 Ukrayna'dan kaçan insanların ilk tercihi Lviv! Artan kiralar, göçmenler ve savaş!
12:39 İstanbul'un tam ortasında 8 bin 500 yıllık miras! Şimdi evsizlerin evi oldu
12:33 PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan Putin'e destek: Ukrayna hükümeti yaptıklarının bedelini ödüyor
12:19 Kudüs, felaketi yaşıyor! 11 yaşındaki engelli çocuk İsrail polisinin attığı ses bombasıyla yaralandı
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
11:59 Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi!
11:57 Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi pes dedirtti: Türkiye'yi AB'ye almayacağım
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
11:35 Kiev'de barikat günleri! 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev sınırında yakıt ikmali için durdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 12:56:39. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te hırsızlık suçundan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement