Siirt'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

12.03.2022 13:34
Siirt'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Siirt'te hırsızlık suçundan aranan şahıs polis ekiplerince yapılan uygulamada yakalandı.

Siirt'te hırsızlık suçundan aranan şahıs polis ekiplerince yapılan uygulamada yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezinde yapılan uygulama esnasında hırsızlık suçundan aranması olan H.Ş. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - SİİRT

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Emniyet Müdürlüğü, Polis, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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