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Siirt'te hırsızlık suçundan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Siirt'te hırsızlık suçundan bir kişi tutuklandı

18.02.2022 16:52
Siirt'te hırsızlık suçundan bir kişi tutuklandı

Siirt'te hırsızlık suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Siirt'te hırsızlık suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bir iş yerinde 7 bin lira değerinde gıda malzemesi çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Saha çalışması yapan ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheliyi tespit etti.

Yapılan operasyonda bir kişi yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te hırsızlık suçundan bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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