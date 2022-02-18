Siirt'te hırsızlık suçundan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Siirt'te hırsızlık suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bir iş yerinde 7 bin lira değerinde gıda malzemesi çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Saha çalışması yapan ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheliyi tespit etti.

Yapılan operasyonda bir kişi yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.