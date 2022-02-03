Üye Girişi
Siirt'te hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı - Son Dakika

Siirt'te hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı

03.02.2022 12:28
Siirt'te hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı

Siirt kent merkezinde bir iş yeri ve bir adreste hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs emniyet ekiplerince yakalandı.

Siirt kent merkezinde bir iş yeri ve bir adreste hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs emniyet ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde bir iş yerinde meydana gelen açıktan hırsızlık olayı ile Kooperatif Mahallesi 1759. Sokakta bir adreste meydana gelen açıktan hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları neticesinde her iki olayı gerçekleştiren şahsın M.P. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs emniyet ekiplerince yakalanmıştır.

Gözaltına alınan M.P.'nin emniyetteki işlemleri devam etmektedir. - SİİRT

YORUMLAR
500

Bahçelievler Mahallesi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:15 Bakan Nebati'nin enflasyonla ilgili açıklama yaptıktan dakikalar sonra demeci boşa çıktı
11:19 İkisine de pek benzemiyor! Adı Kıvanç soyadı Özçivit
11:51 Sağlık Bakanı Koca'dan Yunan mevkidaşı Plevris'e: İnsanlık ölmemeli
12:00 Son Dakika! Ukrayna Savunma Bakanı: Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız
11:59 "Efecan'ı gönder gelsin" diyen Ali Koç, aldığı cevapla kararından vazgeçti
11:53 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden boşanma kararı aldı
11:47 İBB'den İstanbulkart bedellerine yüzde 92, vizelemeye yüzde 160 zam!
11:46 3 Şubat altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 Ünlü doktor açıkladı: Göbek yağından kurtulmak için şekeri kesin!
11:40 Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya çıktı! 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 12:35:11. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement