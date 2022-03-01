Siirt'te hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı

01.03.2022 15:37
Siirt'te hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı

Siirt kent merkezinde bir evde hırsızlık yaptığı tespit edilen hırsızlardan 1'i tutuklandı.

Siirt kent merkezinde bir evde hırsızlık yaptığı tespit edilen hırsızlardan 1'i tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yenimahalle Haydar Koyuncu Caddesinde bir adreste gerçekleşen evden hırsızlık konusu ile ilgili olarak olayda, ikametten bir adet diz üstü bilgisayar, bir adet fotoğraf makinası, bir adet oyuncak tabanca, bir adet bıçak, bir adet gitar, bir adet saz ve yaklaşık 300 TL para çalın şüpheliler tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren 3 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınıp adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, bir şahıs ise yurtdışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldığı belirtildi. - SİİRT

Siirt'te hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika


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