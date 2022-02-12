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Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

12.02.2022 13:14
Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Siirt'te hırsızlık suçundan gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Siirt'te hırsızlık suçundan gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi'nde bir iş yerinde yaşanan hırsızlığın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı A.Ö. ve Ö.Ü'nün yaptığını tespit etti.

Zanlılar, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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