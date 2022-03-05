Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Siirt'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni Mahalle'de bir iş yerinden yaklaşık 4 bin lira ve cep telefonu çalınmasına ilişkin kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 zanlıyı tespit etti.
Düzenlenen operasyonda şüpheli H.B. ve K.T. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA
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