Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

14.04.2022 11:57
Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Siirt'in Tillo ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Siirt'in Tillo ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ev ve camideki hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlılar Ö.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de mühürlü iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı Eskişehir'de mühürlü iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı Kırıkkale'de aranan 9'u hükümlü 17 kişi yakalandı Kırıkkale'de aranan 9'u hükümlü 17 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İmza için tek bir ayrıntı halledilmeli
11:56 Devletin zirvesinden ürün takibi için dijital uygulama! Zamlara ve stokçuluğa önlem
11:35 Emre Kınay hakkında hapis talebi! Muhabire hakaret ettiği iddia edilmişti
11:28 Bahçeli'nin MHP'ye dönün dediği "mahallenin uşağı" İYİ Partili Koray Aydın mı?
11:22 Avrupa'ya gitmekten vazgeçirdi! Emre Belözoğlu aradığı futbolcuyu Galatasaray'da buldu
11:14 Genç kızın ayrılmaktan başka çaresi kalmadı! Sevgilisi kendisini Cengiz Han sanıyor
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
11:09 Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi! Tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a Serkan Çağrı'dan sert sözler
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 12:04:26. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement