Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

14.03.2022 13:18
Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir iş yerinden alüminyum merdiven, Batı Mahallesi'nde de bir araçtan matkap ve kablo çalınmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri M.E. ve A.A'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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