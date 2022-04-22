Hizmete giren mezbahada bayrama kadar ücretsiz hizmet verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Hizmete giren mezbahada bayrama kadar ücretsiz hizmet verilecek

22.04.2022 14:57

Siirt'te hizmete giren mezbahada Ramazan Bayramı'na kadar ücretsiz hizmet verilecek.

Siirt'te hizmete giren mezbahada Ramazan Bayramı'na kadar ücretsiz hizmet verilecek.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Gökçebağ yolunda faaliyete giren mezbahada incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Hacıbektaşoğlu, bölgenin önemli hayvancılık merkezi olan Siirt'in modern bir mezbahaya kavuştuğunu söyledi.

Deneme kesimlerinin tamamlandığı mezbahada Ramazan Bayramı'na kadar ücretsiz hizmet verileceğini aktaran Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Burada deneme kesimleri devam ediyor. İlimize modern bir mezbaha kazandırıldı. Girişten itibaren küçük ve büyükbaş hayvanlar barkod sistemiyle tanımlanıyor. Bugün itibariyle tüm kasaplara hizmet vermeye başlandı. Bayramdan sonra da normal belirlenen tarifeye uygun kesimler yapılacaktır. Kesim ücretleri de bölgedeki illerden daha düşük olacak."

Kasaplar Odası Başkanı Abdülkadir Can da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Mezbahaya teslim ettiğimiz hayvanları her aşamada elektronik ortamdan takip edebileceğiz. Hayvanlar veteriner tarafından muayene edilip kontrol edildikten sonra kesime gönderilecek ve hijyenik ortamda soğuk hava depolu kamyonlarla bizlere teslim edilecek." diye konuştu.

Siirt Belediyesi bünyesindeki mezbahada 500 hayvan kapasiteli iki soğuk hava deposu ile 300 hayvan kapasiteli bir şoklama alanı bulunuyor.

Hizmete giren mezbahada bayrama kadar ücretsiz hizmet verilecek
Hizmete giren mezbahada bayrama kadar ücretsiz hizmet verilecek
Hizmete giren mezbahada bayrama kadar ücretsiz hizmet verilecek
Hizmete giren mezbahada bayrama kadar ücretsiz hizmet verilecek

YORUMLAR
500
Meram'da 23 Nisan'da 80 Binde Devri Alem Parkı ücretsiz hizmet verecek Meram'da 23 Nisan'da 80 Binde Devri Alem Parkı ücretsiz hizmet verecek Zeytinburnu Buz Pisti 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz hizmet verecek Zeytinburnu Buz Pisti 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz hizmet verecek

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizmete giren mezbahada bayrama kadar ücretsiz hizmet verilecek - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 17:36:57. #1.12#
SON DAKİKA: Hizmete giren mezbahada bayrama kadar ücretsiz hizmet verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement