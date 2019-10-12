Son Dakika Haberleri: Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı
Son Dakika Güncel Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

1 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan iki aile barıştırıldı.

Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan iki aile barıştırıldı.


Alınan bilgiye göre, Şirvan ilçesi Cevizlik köyünde 5 gün önce akraba olan iki aile arasında çıkan ve Yasin, Fazilet ve Ümit Söyüncü'nün yaralanmasına neden olan taşlı kavganın ardından başlayan husumetin sona erdirilmesi için girişimlerde bulunuldu.

Şirvan ilçesinin kanaat önderlerinden Burhan Yeyrek, AK Parti Siirt İl Başkanı Danışmanı Hudeydan Kayaalp ve köyün ileri gelenleri kavganın taraflarını bir araya getirerek barıştırıldı.


Yeyrek, barışın sağlanmasına aracılık eden herkese teşekkür ederek, yaşanan talihsiz bir olayın ardından oluşan husumetin girişimler sonucunda barışla sona erdirildiğini söyledi.

Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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