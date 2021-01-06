Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, husumetli iki aileyi barıştırdı - Son Dakika

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, husumetli iki aileyi barıştırdı

06.01.2021 16:17
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, husumetli iki aileyi barıştırdı, System.String[]

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde Tartuş ve Çağlayan aileleri arasında başlayan husumet, barışla sona erdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde Tartuş ve Çağlayan aileleri arasında başlayan husumet, barışla sona erdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 25 Kasım 2020 tarihinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada aralarında husumet oluşan Tartuş ve Çağlayan aileleri, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile kanaat önderlerinin girişimleri ile barıştırıldı. Kayabağlar beldesinde İlçe Müftülüğüne bağlı İskender Eviz taziye evinin bahçesinde sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek düzenlenen barış töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu burada yaptığı konuşmada, girişimler sonucu barışmayı kabul eden aile büyüklerine teşekkür etti. Vali Hacıbektaşoğlu, "Her iki aileye bu cesareti gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Hepimiz insanız, nefis taşıyoruz. İnsanın yaşadığı küçük bir ailede, köyde toplulukta mutlaka meseleler yaşanır. Mutlaka hata yaparız, gönül ister ki bunlar sevgiyle, saygıyla aşılsın. Ama bu nefis bazen çok acı sonuçlara da yol açabiliyor. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seven bir dinin, bir toplumun, bir kültürün mensuplarıyız. Biz sevgiyle saygıyla bütün her şeyi aşabiliriz. Cenabı Allah en çok affetmeyi sever en çok af edenleri sever. Nihayetinde bugün ailelerimiz bu cesareti ve bu iradeyi gösterdiler ve iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı. Başta aile büyüklerine ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu barış inşallah bütün topluma, ilimize ve bölgemize örnek olur, ülkemizin birlik ve beraberliğine kardeşliğine vesile olur" dedi.

Korona virüs tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilen törende, Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Salim Seven ve kanaat önderi Sıbğatullah Sevgili birer teşekkür konuşması yaptı.

Tören, aile bireylerinin Kur'an-ı Kerim'in altından geçip, barış yemini etmelerinin ardından, İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Yılmaz'ın okuduğu dua ile sona erdi. - SİİRT

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, husumetli iki aileyi barıştırdı
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, husumetli iki aileyi barıştırdı
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, husumetli iki aileyi barıştırdı
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, husumetli iki aileyi barıştırdı
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, husumetli iki aileyi barıştırdı
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, husumetli iki aileyi barıştırdı

Kayabağlar, AK Parti, Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, husumetli iki aileyi barıştırdı - Son Dakika


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