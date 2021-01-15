Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki aile arasındaki husumet, yetkililer ve kanaat önderlerinin çabalarıyla giderildi.

Bölüktepe köyünde akraba olan ve aynı soyadı taşıyan Pekediz ailelerinin fertleri arasında, 2 yıl önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrasında oluşan husumet, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi.

Kurtalan 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, toplumun şiddet ve öfkeyi kalbinden çıkarması gerektiğini belirterek, barışmaya vesile olan herkese teşekkür etti.

Allah rızası için iki aileyi barıştırmak maksadıyla bir araya geldiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bir barışa şahitlik etmek, pekiştirmek, destek olmak için bir araya geldik. Pekediz ailesine bu iradeyi gösterdikleri için, bütün Siirt halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Bizler insanız, nefis taşıyoruz. Aile içerisinde, toplum içerisinde anlaşmazlık yaşıyoruz, yaşayabiliriz. Bu noktadan kimsenin arzu etmediği, istemediği sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu şiddeti, öfkeyi hayatımızdan, ailelerimizden, evlerimizden, toplumumuzdan, aklımızdan, fikrimizden, kalbimizden çıkarmak zorundayız."

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de barış ve kardeşliğin önemine işaret ederek, cahiliye döneminden kalan kan davasının artık sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Düşmanlığın öfke ve kin getirdiğini vurgulayan Ören, "Barış içinde olan insanlarda huzur olur, bereket olur. Biz burada Pekediz ailesinin huzurunu hep birlikte sağlayacağız. Bu toplumda yüzyıllardır devam eden bu kötü geleneğin son emarelerini buradan inşallah atacağız. Çünkü son yıllarda çok güzel şeyler oluyor. Artık bu cahil dönemden kalma adetleri, birlik ve beraberlik içinde bertaraf etmeye çalışıyoruz. Barış yiğitlik ister. Bu barışı yapan ailelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaymakam Aydın da 2021 yılının barış ve huzur içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Yılmaz'ın okuduğu duanın ardından, iki ailenin büyüklerinin Kur'an-ı Kerim'in altından geçip barış yemini etmesi sonrası davetlilere tatlı ikramında bulunuldu.

Salgın kurallarının uygulandığı törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.