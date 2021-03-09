Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, aralarında husumet bulunan iki aileyi barıştırdı - Son Dakika

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, aralarında husumet bulunan iki aileyi barıştırdı

09.03.2021 17:53
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, aralarında husumet bulunan iki aileyi barıştırdı, System.String[]

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu Kurtalan ilçe merkezinde aralarında husumet bulunan iki ailenin barış merasimine katıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu Kurtalan ilçe merkezinde aralarında husumet bulunan iki ailenin barış merasimine katıldı.

Kurtalan ilçesinde Doğan ve Algül ailelerinin fertleri arasında 6 ay önce 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrasında oluşan husumet, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi. Bir düğün salonunda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, ölümle sonuçlanan olayların üzücü olduğunu söyledi. Doğan ve Algül ailelerinin büyük bir cesaret göstererek barışmaya karar vermelerinin sevindirici olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmaması için insan olarak kendimizi ve toplumumuzu kontrol etmek zorundayız. Burada özellikle aile büyüklerine tüm topluma, analara, babalara çok büyük işler düşmekte. Yoktan sebeplerle, küçücük sebeplerle insanların birbirine şiddet uygulaması sonuçta ölüme varan olayları görmek gerçekten bizi çok üzüyor. Biz insanız, toplum halinde yaşıyoruz. Eksikliklerimiz vardır. Hatalarımız vardır. Bunların yolu şiddet değildir. Bunların yolu insan öldürmek hiçbir şekilde değildir. Doğan ve Algül aileleri çok önemli bir karar verdiler. Bir acı hadise yaşandı. Büyük bir cesaret gösterdiler. Allah'ın emrini Peygamber efendimizin sünnetini yerine getirmek üzere bir karar verdiler. Başta Doğan ve Algül aileleri olmak üzere, kanaat önderlerini, barışa vesile olan tüm kişi ve kuruluşları tebrik ediyorum" dedi.

İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Yılmaz'ın okuduğu duanın ardından, iki ailenin büyüklerinin Kur'an-ı Kerim'in altından geçip barış yemini etmesi sonrası davetlilere tatlı ikramında bulunuldu. Salgın kurallarının uygulandığı törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, aralarında husumet bulunan iki aileyi barıştırdı
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, aralarında husumet bulunan iki aileyi barıştırdı

Siirt Barosu, Kurtalan, kavga, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, aralarında husumet bulunan iki aileyi barıştırdı - Son Dakika


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