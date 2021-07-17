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Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı - Son Dakika

Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

17.07.2021 16:53
Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı, System.String[]

Siirt'in Kurtalan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

İlçeye bağlı Yeşilkonak köyünde yaşayan Turgut ve Eğilmez aileleri fertleri arasında bir hafta önce bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavga husumete dönüştü.

Aileler arasındaki husumet Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın girişimleri ile sona erdi.

Husumetin sona ermesi nedeniyle köydeki taziye evinde "barış töreni" yapıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan törende konuşan Kaymakam Aydın, barışa vesile olan herkese teşekkür etti.

"Geleceğe husumet bırakanlar hayırlı bir iş yapmış olmaz"

Toplumun geleceğe husumet bırakmaması gerektiğini ifade eden Aydın, yıllardır bir arada yaşandığını, kardeşlik bağı bulunduğunu belirtti.

"Ne kadar kötü olaylar yaşanmışsa olursa olsun artık her şeyi unutarak yeni bir sayfa açalım. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Geleceğe hiçbir şekilde husumet bırakamayız. Geleceğe husumet bırakanlar hayırlı bir iş yapmış olmaz. Geleceğe çocuklarımıza, kardeşlerimize huzur bırakanlar hayırlı bir iş yapar." diyen Aydın, yaptıkları görüşmeler sonucu ailelerin de büyüklük göstererek barışmayı kabul ettiğini aktardı.

Aydın, "İnşallah bundan sonra da huzurla birlik ve beraberlik içinde yaşamayı Allah bize nasip etsin. Allah'a hamdolsun barıştırdığımız ailelerin barışı bozulmadı. Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Geleceğe, çocuklarımıza huzur bırakmak en hayırlısı." dedi.

İlçe Müftüsü Abdullah Erdem'in okuduğu duanın ardından, iki aile fertleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek, barış yemini etti.

Daha sonra davetlilere tatlı ikram edildi.

Törene, Kayabağlar Belediye Başkanı Salim Seven, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cafer Çetin, AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri Faysal Ceylan ve Cahit Sevgili ve vatandaşlar katıldı.

Kurtalan, Hisarcık, Aydın, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı - Son Dakika


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