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Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı - Son Dakika

Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

23.11.2021 13:28
Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

Siirt'in Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin'in girişimleri sonucunda Ağrak ve Bingöl aileleri arasındaki husumet sona erdi.

Siirt'in Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin'in girişimleri sonucunda Ağrak ve Bingöl aileleri arasındaki husumet sona erdi.

Kaymakam Tekin'in girişimleri sonucu aralarındaki husumet sona eren Ağrak ve Bingöl aile üyeleri, İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığında düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi.

Programda, İlçe Müftüsü Abdullah Erdem dua okudu, her 2 ailenin bireyleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti.

Tekin, programda, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, husumetli ailelerin barışması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Yaşanan tatsız olayların unutulması gerektiğini aktaran Tekin, bundan sonra her iki ailenin kardeşlik duygusuyla hareket etmesi ve barış içinde yaşaması için aile büyüklerine önemli görevler düştüğünü belirtti.

Aile büyüklerinin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine, bu barışın daim kılınması için çaba sarf edeceklerine inandığını dile getiren Tekin, "Her iki aile bireylerine de bu barışın sağlanmasında gereken olgunluğu göstererek bu husumete son verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu vesile ile iki aile arasında sağlanan barışın daim olmasını temenni ediyorum." dedi.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cafer Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yeşilyurt, İl Genel Meclisi Üyesi Cahit Sevgili ile aile üyeleri katıldı.

Kurtalan, Hisarcık, Bingöl, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı - Son Dakika


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