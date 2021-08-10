Siirt'te husumetli iki aile kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştı - Son Dakika

Siirt'te iki aile arasındaki husumet, yetkililer ve kanaat önderlerinin girişimleriyle son buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı Merkez Sefa Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Alçı ve Adıyeke aile büyüklerine, kanaat önderlerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tarihi bir olaya tanıklık ettiklerini belirten Hacıbektaşoğlu, "Ailelerimiz büyük cesaret örneği gösterdi. Allah'ın emrini ve Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirmek üzere bir karar verdiler. Bu anlamlı barışın tüm ilimizin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu barışma aralarında husumet bulunan ailelere de örnek olsun." dedi.

Konuşmaların ardından aile bireyleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçip barış yemini etti.

Törene, Alçı ve Adıyeke aile bireyleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç, Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, kanaat önderi ve vatandaşlar katıldı.