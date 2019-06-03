Son Dakika Haberleri: Siirt'te "Huzur ve Güven" uygulaması
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Siirt'te "Huzur ve Güven" uygulaması

1 saat önce

Siirt'te yapılan "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Siirt'te
Siirt'te yapılan "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede aranan şahısların yakalanması amacıyla uygulama yapıldı.
Farklı yol noktalarında 3 aşamalı yapılan uygulamaya bin 788 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, umuma açık 54 yer, 19 park ve 493 araç kontrol edildi.
Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı. Kurallara uymayan 8 sürücüye 5 bin 216 lira ceza kesilirken, 2 araç da trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:29 Kaynak: AA
Jandarma, Huzur, Siirt, Güncel
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