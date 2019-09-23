Son Dakika Haberleri: Siirt'te "Huzur ve Güven" uygulaması
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Siirt'te "Huzur ve Güven" uygulaması

1 saat önce

Siirt'te jandarma ekiplerince yapılan "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

Siirt'te

Siirt'te jandarma ekiplerince yapılan "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede aranan şahısların yakalanması amacıyla uygulama yapıldı.


Farklı mahallelerde 20 adreste yapılan çalışmada 171 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

Jandarma, Huzur, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:48 Kaynak: AA
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