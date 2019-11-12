Son Dakika Haberleri: Siirt'te huzur ve güven uygulaması
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

Siirt'te huzur ve güven uygulaması

6 saat önce

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde gerçekleşen güven ve huzur uygulaması esnasında aranan 7 kişinin yakalandığı belirtildi.

Siirt'te huzur ve güven uygulaması, System.String[]

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde gerçekleşen güven ve huzur uygulaması esnasında aranan 7 kişinin yakalandığı belirtildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde huzur ve güven uygulamasının icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Kontroller neticesinde 2 internet salonu, 57 metruk bina, 12 büfe, 21 kıraathane ve 16 park/bahçede 2 bin 217 şahıs sorgulanmış, 694 araç kontrol edilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde, uyuşturucu madde ticaret yapmak suçundan bir, 6136 SKM suçundan 2, basit yaralama suçundan bir, yoklama kaçağı suçundan 3 olmak üzere toplam 7 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 7 araca toplam 4 bin 672 lira trafik para cezası uygulanmış ve 5 araç trafikten men edilmiştir" denildi. - SİİRT

Huzur, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bileziklerini bozdurup, cenazesine katıldı! Kayıp kadının katil zanlısı komşusu çıktı
17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:12:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te huzur ve güven uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]