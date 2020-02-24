Siirt'te huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika

Siirt'te huzur ve güven uygulaması yapıldı

6 saat önce

Siirt'te emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan "huzur ve güven" uygulamasında 2 bin 97 şahsın sorgulaması yapıldı.

Siirt'te huzur ve güven uygulaması yapıldı, System.String[]

Siirt'te emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan "huzur ve güven" uygulamasında 2 bin 97 şahsın sorgulaması yapıldı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede aranan şahısların yakalanması amacıyla ortak uygulama yapıldı.


Farklı noktalarda sahte alkol bulundurma ve yasa dışı bahis oynatılması muhtemel 84 umuma açık yerlerin kontrol edildiği uygulamada, 2 bin 97 şahsın sorgulaması yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Huzur, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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