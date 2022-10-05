Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim verildi - Son Dakika
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Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim verildi

05.10.2022 18:50
Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim verildi

Siirt'te İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Siirt'te İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, terör örgütünün ilk silahlı eylemini yaptıktan sonra kirli, karanlık ve hain yüzünü ilerleyen süreçte de hep gösterdiğini söyledi.

Terörün en büyük amacının milleti sindirmek olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Ama bu kirli emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklar. İşte bunun en büyük sebebi, milletimizin imanı ve imandan gelen vatan sevgisidir. İlk eylem olduğunda sizler bir araya geldiniz. Yemin içtiniz, bütün millete güven verdiniz, bu korkuya izin vermediniz. Aynı zamanda askerimizle, polisimizle, bütün güvenlik güçlerimizle gece gündüz demeden 40 yıldır ülkemizin, köylerimizin, merkez yerleşim yerlerimizin, dağlarımızın, yaylalarımızın güvenliğini sizler sağlıyorsunuz. Vatan savunmasında şehit olan tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum."

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Enes Kala da konuşma yaptı.

Seminere Vali Yardımcısı Fatih Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, güvenlik korucuları ve jandarma personeli katıldı.

YORUMLAR
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İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim verildi - Son Dakika
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