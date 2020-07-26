Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık - Son Dakika

Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık

Siirt Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram hediyesi dağıttı.

Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık, System.String[]

Siirt Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram hediyesi dağıttı.

Vefa Sosyal Destek Grubu öncülüğünde Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernekler Federasyonu ile Siirt Şehit Gazi Aileleri Vakfı üyelerinin kendi aralarında ve hayırseverin desteğiyle aldıkları bayramlık aldı.

Ekipler, Algün ve Ülkü mahallelerinde 4'ü Suriye uyruklu 6 aileyi evlerinde ziyaret etti.

Grup sorumlusu Nedim Ayhan, çoğu şehit çocuklarından oluşan grup üyelerinin kendi aralarında aldıkları giyim paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttığını söyledi.

Bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdüklerini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Grup üyelerimiz kendi aralarında aldıkları giyim yardımlarını ihtiyaç sahibi aileler ve çocukları dağıttı. Bayrama yakın zamanda tespit ettiğimiz diğer ailelerimize de bayramlık dağıtılacak. Ailelerimizi bir nebze de olsa sevindirmek bizleri mutlu ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarımız da devam ediyor. Emeği geçenleri kutluyorum."

Grup üyesi ve şehit çocuğu Ömer Beytekin de yadım yaptıkları ailelerden hayır duası aldıklarını dile getirerek, "Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde gıda yardımı dağıtırken mahallede durumu iyi olmayan çocukları tespit ettik. Bugün geldiğimiz ailenin çocuklarının hiç elbisesinin olmadığını gördük. Biz de 4'ü Suriye uyruklu 6 aileye bayramlık aldık." ifadelerini kullandı.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 04:31

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık - Son Dakika
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