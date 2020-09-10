Siirt'te ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı yardımı - Son Dakika

Siirt'te ihtiyaç sahibi 80 çocuğa ayakkabı yardımı yapıldı.

Siirt'te bir grup genç, hayırseverlerden temin ettikleri ayakkabı ve gıda yardımlarını Şirvan ilçesi ve ilçeye bağlı Karaca köyündeki çocuklara dağıttı.

Gençler çocuklarla oyun oynadı.

Gençler adına açıklama yapan Kadir Özdemir, yardım yapan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Daha önce de başka köylerde çocuklara yardım yapıldığını ifade eden Özdemir, "Bugün de Şirvan ilçesi ve ilçeye bağlı Karaca köyünde 80 çocuğa ayakkabı dağıttık. Çocuklarla yaptığımız etkinlikte kendilerine pizza ve meyve suyu ikram ettik. Köy çocuklarımıza yardımlarımız devam edecek." dedi.